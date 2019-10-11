شكرا لبحثكم عن خبر سما المصري بحمالة صدر وكما ولدتك أمك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو أظهرت فيه حمالة صرها بشكل مقزز، ونصحت النساء نصائح مهمه للنساء، وطلبت منهم أن تخلعن ملابسهن حين يأتي أزواجهن. وقالت: “نصيحة للستات اول ماتشوفي جوزك قطعي هدومك كلها قدامه وارجعي الي طبيعتك كما ولدتك امك” وتابعت: “اعملي بالنصيحه دي

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