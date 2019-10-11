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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المحكمة الجزائية بالرياض تعلن انتهاء جلسة النطق بحكم الشيخ سلمان العودة .. شاهد بما حكمت عليه ؟

اعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض تأجيل موعد النطق بالحكم على الشيخ سلمان العودة إلى الأربعاء 30 أكتوبر 2019. وكان من المقرر النطق بالحكم بحق الشيخين سلمان العودة وسفر الحوالي امس الخميس ، بعد الاستعجال بالجلسات إلى ان المحكمة اعلنت بشكل مفاجئ التاجيل الى نهاية الشهر الجاري. ------------------------------------ شاهد ايضا : • نشر صور صادمة للأميرة "غادة" ابنة عم الامير محمد بن سلمان ..شاهد • عـــــاجـــــل : تطورات طارئة الأن في عملية "نبع السلام" ..وقناة الجزيرة تفاجئ اردغان بهذا الاعلان المفاجئ والصادم Advertisements • عاجـــل : المملكة تصدم السعوديين و تفاجئ المسلمين حول العالم صباح اليوم بهذا القرار الملكي الصادم والغير مسبوق في تاريخها ! • من هو "ابوحسين" الذي اعترف العسيري بأنه خطط ونفذ عملية اغتيال خاشقجي .. أخيرًا الرأس الكبير ينكشف للعالم • شاهد : حورية الارض تظهر في السعودية .. وصدمة كبيرة في اوساط الشباب من جمال هذه الفتاة بعد خلعها للحجاب .."صور" ------------------------------------

وعلق عبدالله العودة ، نجل سلمان العودة على التأجيل بقولة :

( بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة ، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ ٣٠ أكتوبر)! أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية.)

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