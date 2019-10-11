شكرا لمتابعة خبر عن دخل الإمارات ونفذ عملية ناجحة وعاد إلى الدوحة .. أمير من الأسرة الحاكمة في قطر يصيب بن زايد بالجنون.. شاهد ماذا فعل؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دخل الإمارات ونفذ عملية ناجحة وعاد إلى الدوحة .. أمير من الأسرة الحاكمة في قطر يصيب بن زايد بالجنون.. شاهد ماذا فعل؟

2019/10/11 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

كشفت سيدة إماراتية تفاصيل الصراع مع زوجها أحد أمراء الأسرة الحاكمة في قطر بعد أن خطف ابنهما وهرب به إلى الدوحة.

وقالت هند القاسمي في حوار مع موقع "wionews" العالمي: إنها كانت متزوجة من الأمير عبد الله بن سعود بن جاسم آل ثاني في عام 2006، ولكنها انفصلت عنه فيما بعد بطريقة ودية، حسبما كانت تعتقد، في مقابل أن تترك له كل شيء من أثاث وسيارات، وحتى المنزل الذي كان جزءًا من مهرها. وأشارت الأم الإمارتية إلى أنها عادت لبلادها بعد الانفصال برفقة ابنها الوحيد، ولكن فجأة ظهر الأب بطريقة صادمة في أحد الأيام، واصطحب الطفل من المدرسة، ثم غادر برفقته إلى الدوحة دون علم أمه!

ولفتت "القاسمي" إلى أنها تواصلت مع رئيس الوزراء القطري بنفسه، الذي وعدها بحل مشكلتها أكثر من مرة ولكن دون جدوى حتى الآن كما ما زالت المحاكم القطرية منذ 2017 تنظر في قضية الطلاق والحضانة التي رفعتها الزوجة.

ونشرت القاسمي عشرات الرسائل والمناشدات ومقاطع الفيديو التي تشرح فيها قصتها على موقع تويتر وقالت: إن نجلها يتعرض للمعاملة السيئة من قِبل والده وعمته، لافتة إلى أن الطفل يعاني ثقبًا في القلب؛ ويتطلب ذلك رعاية صحية خاصة.

ولم ترفع القاسمي راية الاستسلام؛ وغادرت إلى الدوحة في يوليو الماضي مصممة على ألا تعود إلى الإمارات إلا بصحبة ابنها الوحيد، بالرغم من كل العقبات التي قد تواجهها نظرًا لأن زوجها أمير من الأسرة الحاكمة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دخل الإمارات ونفذ عملية ناجحة وعاد إلى الدوحة .. أمير من الأسرة الحاكمة في قطر يصيب بن زايد بالجنون.. شاهد ماذا فعل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.