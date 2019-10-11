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صنعاء - ياسمين الخيامي - مراهق ( 17 سنة ) اراد ممارسة الرذيلة مع زوجة ابيه الحسناء ( 27 سنة ) ...فكانت النتيجة كارثية والنهاية مرعبة

2019/10/11 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أقدم مراهق مصري، في محافظة بني سويف (جنوب البلاد)، على التخلص من زوجة والده خنقًا في فراش نومها، بعدما رفضت ممارسة الرذيلة معه.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بعثور المواطن ”مصطفى .س“ على زوجته ”نعمة“ 27 سنة جثة هامدة بمنزلهما.

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وبعدما انتقلت المباحث للمكان، وبالكشف الطبي على المتوفاة تبين وجود آثار خنق وأن هناك شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن وراء الجريمة ”عصام م. س“ 17 سنة نجل زوج المجني عليها، الذي اعترف بارتكاب الجريمة بعدما حاول التعدي عليها جنسيًا داخل غرفتها، إلا أنها رفضت ومنعته وهددته بفضح أمره أمام زوجها.

وحينها أقدم المتهم على التخلص منها بخنقها قبل مجيء والده، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن واقعة مشابهة حدثت قبل أيام حين أقدم طالب في المرحلة الثانوية على قتل سيدة ذبحًا في محافظة المنوفية بعدما فشل في اغتصابها.