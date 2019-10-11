سلاح جديد واستخدامه سيتم في الساعات القادمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - سلاح جديد لم يدخل خط المعركة في الضالع واستخدامه سيتم في الساعات القادمة..تعرف عليه

قالت المصادر ان نوع السلاح متطور ومن خلاله سيتم هزيمة الحوثيين كما هزموا من قبل وتم دحرهم.

واوضحت المصادر انه يجري تجهيز فرق فدائية متخصص للحرب الجبلية ويجري الترتيب لها واستخدامها للإنقاض على الحوثيين في الساعات القادمة إضافة الى عتاد متطور.

واشارت المصادر إن المليشيا الحوثية سوف تهزم كما هزمت من قبل وولت هاربه.

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