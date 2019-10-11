شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة للسلاح الذي أرعب السكان و تركته المليشيا الحوثية خلفها بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن فريق نزع الألغام في الضالع من نزع عدد من الألغام الذي زرعتها مليشيا الحوثي في الطرقات والمنازل .

وقال مصدر في نزع الألغام والذي يظهر في الصورة وبيده لغم فردي تم إخراجه من احد المنازل ان المليشيا الحوثية زرعت الغام فردية في المنازل والطرقات والغام خاص بالدبابات في الطرقات.

واضافوا انهم يجرون تمشيط عدد من المناطق التي تم تحريرها في شخب وسليم والقفلة والفاخر من قبل القوات المشتركة المتمثلة باللواء30 مدرع وقوات الحزام الأمني وكتائب شلال الشوبجي والعمالقه.

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