شكرا لبحثكم عن خبر صورة لنازح بالضالع يقتاد بقرة عائداً لقريته شخب تعرف على رسالته للحوثيون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن موقع (يمن فويس) من التقاط صوره لنازح افاد انه عائد الى منازله في مناطق شخب والقفلة بعد تحريرها من مليشيا الحوثي

النازح اوضح أنهم يشعرون بالسعادة بعد تحرير مناطقهم من المليشيا الحوثية الذي عاثت في مناطقهم قتلا وانتهاك.

وأشار الى ان الحوثيين كابوس ولافائدة منهم سوى الخراب والقتل والنزوح وهم سبب ما جرى لهم ولن يغفر لهم ما حصل لهم من عناء وتنكيل وعليهم ان يغادروا فالقوات المشتركة سوف تكنسهم وقد اثلجت صدروهم بطردهم