شكرا لبحثكم عن خبر باسندوة: لهذه الأسباب اليمن ليست مثل الدول العربية الأخرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الكاتبة والناشطة الجنوبية المعروفة/ وسام باسندوة ، بإن اليمن ليس مثل الدول العربية الأخرى.

وقالت الناشطة الجنوبية وسام ، في تغريدة لها نشرتها على حائط صفحتها بـ"تويتر"أم الكوارث أن يكرر اليمنيون والعرب الأخطاء ذاتها من بغداد وبيروت والتي مكنت الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ومنحتهم شرعية محلية ودولية.

مشيرة إلى أن اليمن ليست كغيرها من الدول العربية ، فاليمن في قلب العالم العربي وفي خاصرة الأمة.

مشددة على أي مشروع سلام يُجب إن يتعظ من التجارب السابقة.

واختتمت وسام بالقول" اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.