تفاصيل خطيرة تنشر للمرة الاولى...ما الذي كان يفعله حارس الملك سلمان الفغم مع الأمير أحمد بن عبدالعزيز قبل تصفيته بلحظات ...معلومات مثيرة (صور)

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سعودية، تفاصيل تصفية اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز الشخصي، بعد اجتماع جرى مع مجموعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وهو الامر الذي يفند الرواية الرسمية التي ساقها النظام السعودي حول مقتل أمهر الحراس في العالم على يد صديق له على إثر خلاف شخصي!

وقال حساب “مستشار سياسي” وهو حساب سعودي شهير بالتسريبات الاعلامية، في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إن الفغم لم يقتله صديق له بل كانوا متجمعين في المكان المقرر حسب الاتفاق مع مجموعة الأمير أحمد بن عبد العزيز فتم تصفيته بسبب انكشاف العملية).

وأضاف “مستشار سياسي” قائلاً :” إن الفغم كان المعوق “رقم واحد” الذي يقف بوجه بن سلمان في الحجر على الملك وعزله وتصفيته ولم يستجب لمطالب بن سلمان في عدم التدخل …فتم تصفيته “.



وقال “حساب مستشار سياسي”، إن ولي العهد محمد بن سلمان كان متخوفاً من الفغم ويشك في نواياه في الوشاية به في اقرب فرصه ممكنه والمشاركة في تدبير انقلاب عليه مع الأمراء المعارضين .. وكذلك الخوف من هربه إذا ما وجد الفرصة وتسريبه معلومات عن عملية قتل خاشقجي تؤثر بشكل سلبي جدا على مستقبل بن سلمان.



وزاد المستشار السياسي قائلاً :” فريق الإغتيالات الذي شكله بن سلمان يتمتع بالغباء ..صحيح لم يكن من الممكن إعتقال الفغم بسبب ولاءه التام للملك ..ولكن طريقة تصفيته غبيه جدا.. فكان الأوجب إستخدام وسائل أخرى..كحادث مروري ..ولكن بن سلمان يصر على ترك دلائل تدينه ومنفذي العملية لم يتمكنوا من قتل جميع من كانوا مع الفغم “.



وزعم الحساب الشهير على أن الفغم كان منزعج من بن سلمان ويخطط مع مجموعة “حي الصحافه” على تصفية بن سلمان فتم التخلص منه قبل البدء بتنفيذ العملية ..عبد الرحمن العساكر وبدر العساكر على المحك “.!



وفي سياق متصل قالت مصادر سعودية إن استنفار أمني وتطويق لقصر السلام في جدة، إضافة إلى الديوان الملكي بالرياض، عقب الحادثة التي حاول النظام ترويج أنها جنائية وعلى خلفية خلاف شخصي تم قتل الفغم.