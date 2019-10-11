شكرا لقرائتكم خبر عن تعز:اختتام دورة تدريبية في الخياطة بمديرية جبل حبشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز/9-اكتوبر

2019م جديد "الخليج 365" Advertisements أختتمت اليوم في عزلة بني عيسى بمديرية جبل حبشي محافظة تعز الدورة التدريبية الأولى في مجال الخياطة والتطريز والتي استمرت لمدة شهرين وشارك فيها 24متدربة من عدد من القرى بتمويل من فريق مزون الخير بقيادة أم عبدالله قائدة الفريق

ورعاية فريق مرايم الخير بدولة الكويت الشقيقة

وتنفيذ موسسة تكافل للاعمال الخيرية والتنموية ممثلة برئيس المؤسسة طارق أحمدحسان .

وفي الحفل الذي أقيم في مدرسة الشارق بني عيسى القيت كلمة عن الخريجات وكلمة مدير المدرسة الأستاذ عبدالرحمن غالب حسان

وكلمة رئيس موسسة تكافل للاعمال الخيرية والتنموية الأخ طارق احمد حسان .

وتم في نهاية الاحتفال توزيع مكائن الخياطة على الأوائل في الدورة.

وفي تصريح للأخ طارق أحمد حسان رئيس موسسة تكافل للاعمال الخيرية والتنموية أوضح أن هذه الدورة التدريبية ستليها دورة ثانية ستبدأ السبت القادم بمشئية الله تعالى ضمن المشاريع الخيرية والتنموية التي تنفذ بتمويل

من فريق مزون الخير بقيادة أم عبدالله قائدة الفريق ورعاية فريق مرايم الخير بدولة الكويت الشقيقة.شء

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