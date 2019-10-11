شكرا لقرائتكم خبر عن تقريرمفصل عن المناطق التي تم تحريرها شمال وغرب مديرية قعطبه محافظة الضالع وعلى امتداد الخط الرابط بين مدينة قعطبه والفاخرومحافظة إب ليوم امس الثلاثاء 8 اكتوبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الضالع / خاص

انطلقت في ساعات الفجر الاولى لصباح يوم امس الثلاثاء معركة تحرير ماتبقى من المناطق الخاضعه لسيطرة الميليشيات الحوثيه في مديرية قعطبه حيث بدئت المعركه بمشاركة قوات اللواء 30 مدرع بقيادة العميد الركن هادي العولقي قائداللواء وبمشاركة قوات المقاومه الجنوبيه وقوات الحزام الامني واللواء الخامس صاعقه وكتائب الشهيدشلال الشوبجي ووحدات من اللواء 83 مدفعيه واللواء الرابع احتياط وابطال المقاومه الشعبيه في قعطبه حيث بدئت المعركه بتحريرموقع الذاري الاستراتيجي والانطلاق في تحرير المناطق والمواقع التاليه التي سنذكرها لكم بالتفصيل مع الاهميه الاستراتيجيه لها

1- استكمال تحرير بقايا المحلات والمواقع الصغيرة التابعة لقرية شخب كاملا مع كامل امتدادها الجغرافي افقيا يعني شمالا الى القفلة وجنوبا الى الريبي والقرى والمحلات الصغيرة التابعة للريبي ومثل تحريرهذه المواقع اهميه استراتيجيه في فتح المجال وللطريق لقوات المقاومه الجنوبيه وقوات اللواء 30 مدرع والقوات المشتركه في التقدم نحو مناطق وحبيل الزبيريات

2-تحرير تباب ومناطق الزبيريات الثلاث كاملا مع كامل امتدادها الجغرافي افقياعلى امتداد الحبيل شمالا حتى قرية الغشة وجنوبا حتى الزمعري والمناطق المجاورةومثل تحريرالزبيريات اهميه كييره في كشف مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية في مناطق سليم وحمان حيث كانت الميليشيات الحوثية تتخذمن مناطق الزبيريات مناطق امداد وتعزيز لمسلحيها في الخطوط المتقدمه وكذالك كانت تستهدف منها مواقع قوات اللواء 30 مدرع والقوات المشتركه والمقاومه الجنوبيه في جبهات شخب باسلحتها الثقيله المدفعيه والدبابه التي كانت تتمركز في الزبيريات وقد استحدث للميليشيات الحوثيه معسكر جديد لها في هذه المنطقه

3- تحرير قرية حمان وسليم ومدرسة سليم وكامل الحبيل افقيا وشمالا على امتداد السائلة حتى حمان وجنوبا حتي المناطق القريبه من باجه ومثل تحرير هذه المناطق اهميه استراتيجيه في ارباك قوات الميليشيات وفرارها نحوسوق الفاخر وقطع خط امدادات مسلحيها في جبهات باجه وعويش وتخفيف الضغط الحاصل على قوات المقاومه الجنوبيه وقوات اللواء 30 مدرع والقوات المشتركه في جبهات باجه حيث كانت تمثل منطقة سليم خط امداد للميليشيات في جبهات حجر باجه وساهم تحريرمنطقة سليم في تحرير باجه وتقدم القوات المشتركه في هذه الجبهه

4- تحرير حبيل الكلب بكامل مساحته وامتداده الأفقي شمالا حتى قسم شرطة الفاخر وحبيل العبدي وغربا باتجاه الفاخر ومثل تحريرهااهميه في فتح الطريق امام القوات المشتركه والمقاومه الجنوبيه وقوات اللواء 30 مدرع في التقدم نحوسوق الفاخر الاستراتيجي والتباب والمواقع المطله على السوق من اتجاه منطقة مرخزه حيث اصبحت مواقع واليات الميليشيات الحوثيه تحت مرمى نيران وسهلة الاستهداف والتدمير كونها مكشوفه

5-تحرير سوق الفاخر ومدينة الفاخر الاستراتيجيه والتباب والاحياء السكنيه المحيطة بها والقرى والمحلات الصغيرة التابعة للسوق بكامل امتداده جنوبا حتى قرية مرخزه وشمالاً حتى قرية الخرازه وغربا حتي مثلث ومفرق بيت الشرجي وصولاً إلي منطقة حمام النبيجه ومثلت عملية تحرير سوق الفاخر خساره كبيره وفادحه للميليشيات الحوثية كونه يعدثاني اكبرسوق تجاري وبيع للقات في محافظة الضالع وتعتبر الاخر منطقه استراتيجيه هامه كونها تربط عددمن عزل وقري العود بمديرية قعطبه ويقع وسط المديريه وكان مركز للتسوق للعزل والقرى المجاوره وكانت الميليشيات الحوثيه تجني من هذه السوق عشرات الملايين تقوم باخذها واستقطاعهاوفرضها على التجار والمواطنين وبائعي شجرة القات تحت مسمى المجهود الحربي وتحريرالفاخر يفتح الطريق امام القوات المشتركه وقوات المقاومه الجنوبيه وقوات اللواء 30 مدرع للتقدم نحومناطق حمام للنبيجه وحبيل السماعي وشعور وقرين الفهد غربا وشمالا التقدم نحومناطق بيت الشرجي وعزاب وبيت الشوكي وجنوبا نحو مناطق صبيره والجب وبتار

جديد "الخليج 365"

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5-الخلاصة:-

باستطاعتنا القول إن المساحة الجغرافية التي تم تحريرها اليوم شمالا وغربا وجنوبا من اطراف منطفةشخب حتى حمام النبيجه بمساحة تقدر بعشرات الكيلومترات في جميع الاتجاهات

6-بالنسبة للقوات التي شاركت في التحرير عبر محورين

كالتالي-

1-محور الخط العام شخب الزبيريات ويرابط به قوات اللواء 30 مدرع بقيادة العميدالركن هادي العولقي قائداللواء وقوات الحزام الأمني ووحدات من قوات الوية المقاومة الجنوبية وقوات اللواء الخامس صاعقه وكتائب الشهيدشلال الشوبجي ومتطوعين سلفيين يتبعون الشيخ رشاد الشرعبي من مناطق مختلفة جنوبية وشمالية ووتشكيلات من المقاومه الوطنيه من أبناء قعطبة والعود ومريس وسليم والفاخر والقرى المجاوره لاينتمون لأي وحدات او تشكيلات عسكرية.

2- المحور الثاني الواقع بمحاذاة السلسلة الجبلية الممتدة من قرى حمر والقفلة محور القفلة وباب غلق والذي يتواجد به قوات المقاومه الجنوبيه وقوات اللواء 30 مدرع ووحدات عسكرية تتبع اللواء الرابع واللواء83مدفعيه وقوات من اللواء82 مشاه وقوات الحزام الأمني

8- التعزيزات والاسناد

كانت التعزيزات تصل من الضالع من قوات المقاومه الجنوبيه والسلفيين وقعطبة لكافة المحاور وكذالك إسناد بالقصف الصاروخي للقوات الجنوبيه وقوات اللواء 33مدرع من سناح منذوبدء انطلاق لمعركه حتى الصباح

الاعلامي علي محسن عميران

اعلامي بجبهة قعطبه