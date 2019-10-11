شكرا لقرائتكم خبر عن بيان العزة والكرامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ((اذا الشعب يوماً اراد الحياة

فلابد ان يستجيب القدر))



ياأبناءتعزالاحرار:

يا أبناء الحجرية الثوار:

يا أبناءالشمايتين الغيارى:

في البدءنعزي انفسنا وكافة ابناءالحجرية والشمايتين وكذا اهالي الشهيدين المغدورين/أسامة عبدالحكيم الاشعري وأشرف عبدالجبار الذبحاني...والذين تم تصفيتهم جسدياً في وضح نهار الخميس الدامي2019/10/3م علي ايدي مجاميع من القتلة والمجرمين افرغوارصاص حقدهم علي جسد المغدورين وعلي جسد الوطن وكل ابناءالمديرية بوحشية منقطعه النظيروتنم عن انعدام الضمير الانساني وكل القيم الدينيةوالاخلاقية لمن قام بتلك الجريمة البشعه...ونترحم علي الشهيدين وندعوالله المولي ان يسكنهما في الفردوس الاعلي وان يحقق عدالة السماء في قتلتهما قبل ان تجف دمائهما الزكية.

جديد "الخليج 365"

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يا أبناءالشمايتين الاماجد:

كانت التربة حاضرة الحجرية والشمايتين قطرة الضوء البهي في جبين الوطن وكانتا في منئ عن حرائق الحرب الدائرة...وكانت الشمايتين جناحي حمامة السلام والاستقرار لالاف من النازحين من ابناءتعز والمحافظات الاخرى.

لكن كانت هناك اطماع تتربص بهذه المديرية وقوى ظلامية ترفض ان تنعم بالسلام والسلم المجتمعي،وان تظل الشمايتين بعيدة عن مخالبهاومخالب الحرب الوحشية،لذا سعت وتسعىٰ جاهدة ومنذ اكثر من عام الي دفع المنطقة الي هاوية سحيقة.

ان ماتسعى اليه تلك القوى التي لاتريد لمديرية السلام هو استنساخ كل مايحدث في مدينة تعز ونقله الي مديرتنا بكل بشاعته؛من قتل خارج القانون وإغتيالات وتصفيات جسدية ونهب وسرقة وجرائم لا اخلاقية وانفلات امني وتمزق بالنسيج المجتمعي وانتهاكات لحقوق الانسان واختطاف واخفاءللمواطنين وفتح سجون سرية بالمديرية..ومايصاحب ذلك من الافلات من العقاب والعدالة وانعدام دولة القانون والنظام وحماية المجرمين والقتلة من اطراف يقوم علي عاتقها ارساء وترسيخ القانون وليس حماية القتلة والمجرمين.

كل ذلك تسعي اطراف يعلمها الجميع لنقلهاالي مديريتناالامنة والمستقرة،وما الجريمة البشعة في يوم الخميس الدامي الا نموذج لما يراد تطبيقة هنا بالمديرية وبمديريات الحجرية.

إن اللجنة المجتمعية بالشمايتين قد حذرت سابقاً مما يراد لهذا المديرية الشماءالابية من مخططات همجية تريد اعادتنا الي عهود الامامة البائدوماقبل الدولة الوطنية فترسخ شرعة وشريعة الغاب وتحول ابنائهاالي رعاياوضحايا وعبيدلا مواطنون احرار لهم كامل الحقوق والكرامة الانسانية.

وقد رفض تلك المخططات السوداءكافة ابناءالمديرية والذين خرجوا في مسيرتهم الجماهيرية الحاشدة في الفاتح من سبتمبر الماضي ووصلت اصواتهم عنان السماء وكافه اصقاع الجمهورية والرافضة لجر المديرية الي حرب واحتراب اهلي وطالبوا بخروج التحشيدات والمجاميع والمليشيات المسلحة والتي قدمت من تعز وعودتها الي ثكناتها وألويتها العسكرية او توجيهها الي جبهات القتال لمواجهه الانقلاب الحوثي.

وهاهو ماحذرت منه اللحنة المجتمعية يحدث بحذافيره وبكل تفاصيله البشعه.

يا أبناءالشمايتين الاحرار:

أن الجريمة الوحشية والتي شهدتها مدينة التربة ظهيرة الخميس الدامي2019/10/3م من قتل وتصفية جسدية وتقطع لشهيدي الغدر والخيانة...شهيدالوطن والحجرية/أسامة عبدالحكيم وأشرف عبدالجبار الذبحاني وهما من حراسة محافظ محافظة تعز...ونهب سيارة المحافظ الاستاذ/نبيل شمسان ...جريمة شنعاء لم تشهد تعز مثيلاً لبشاعتها ...حيث استهدفت رصاص الحقد والخيانة الغادرة مهابه الدولة والشرعية ممثلة بفخامة رئيس الدولة وممثلة محافظ المحافظة والقانون واستهدفت صدر كل ابناء المديرية قبل ان تستهدف جسدي الشهيدين.

ونحن ندين تلك الجريمة البشعة وندينها وندين كل محاولات التستر علي القتلة والمجرمون وحمايتهم وماتلا تلك الجريمةمن اقتتال ومحاولة جر المنطقة لاحتراب اهلي افزع كل ابناء المنطقة اطفالها ونسائها ورسم علي ملامح المديرية المستقبل الاسود والذي يراد حشر المديريةفيه.

وكي لاتذبح التربة والشمايتين كما ذُبحت تعز حينما سقطت في يد القوى الظلامية فاننا نحذر للمرة الاخيرة ان علي ابناءالمديرية وكافة ابناءالحجرية ان يقولوا كلتهم الفصل،ويرفضوا تلك المخططات الدامية والتي تريد لنا الموت وتحويل مديريتنا الي مقبرةاو سجن كبير، وان يعبروا عن رفضهم بحراك وتحرك شعبي وجاهيري بشتي الوسائل والاساليب السلمية والقانونية المشروعة والتي كفلها لهم الدستور اليمني وكافة مواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية..للدفاع عن حقوقهم واحلامهم ومشروع الدولة المدنية.

يا أبناءالتربة الاحرار:

يا أبناءالشمايتين الاماجد:

يا أبناءالحجرية الثوار:

ان الخطرصارد محق بنا ووصلت النارالي جوار منازلنا وحقولنا وفي قرانا وعزلنا واحيائنا،وترمي تلك المخططات ان يتقاتل ابنائنا بينهم البين ليس دفاعاً عن الوطن وانما من اجل مشاريع دون وطنية،وستكون عواقب ذلك الاقتتال وخيمة وستورث ثارات ودماء بين ابناء القرية الواحدة والعزلة الواحدة والتي لايمكن ان تزول اثارها حتي بعد مضي عشرات السنين.

ومن هذا المنطلق ومن شعورنا بالمسؤولية الوطنية والانسانية تجاة ابناءالمديرية فاننا نطالب بالاتي:

أولاً:نطالب بتسليم المجرمين قتلة الشهيدين/أسامة عبدالحكيم الاشعري واشرف عبدالجبار الذبحاني باسرع وقت ممكن ودون مماطلة او تسويف كي ينالوا جزائهم العادل.

ثانياً:رفض الاحتراب في المديرية،ورفض التحشيدات للمجاميع والمليشيات المسلحة والمنفلته ونرفض تواجدها في المديرية تحت اي مبرر كان،ونطالب بعودتها الي معسكراتها وألويتها التي جاءت منها،.

ثالثاً:تنفيذ اوامر محافظ المحافظ الاستاذ/نبيل شمسان المؤرخة بتاريخ2019/10/4م والحاملة رقم(340)

رابعاً:نطالب فخامة رئيس الجمهورية المشير/عبدربه منصور هادي بالتدخل العاجل لانقاذ المديرية والحجرية مماهو مخطط لها.

والله من وراء القصد،،

العزة للوطن

المجد للشعب اليمني

الرحمه للشهداء...وللشهيدين المغدورين.

والشفاءللجرحي



صادر عن(اللجنة المجتمعية بمديرية الشمايتين)

الاثنين 2019/10/7م