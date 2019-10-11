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الراصد الجوي محمد باقروان يصدر بيانا توضيحيا بخصوص حالة البحر الحالية
الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 - بكر محسن
أصدر الراصد الجوي محمد باقروان عضو الأرصاد الجوية بمحافظة حضرموت، بيان توضيح عصر الخميس، بشأن حالة البحر الحالية.
وتلقى "الخليج 365" نسخة من البيان، ننشره كما ورد:
نؤكد لأصحاب العباري والمراكب بكل أنواعها وحاملي البضائع والركاب، أن بإمكانهم السفر الى سقطرى والصومال أو العكس بحرا، بداية من عصر الخميس العاشر من أكتوبر 2019.
ونهيب بأصحاب العباري ان حالة البحر مستقرة من فترة إشعار هذا التقرير مع تواجد بعض السحب الموسمية تصحابها الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة حوالي جزيرة سقطرى للمسافرين.
وننبه مالكي العباري والمراكب قبل السفر الى سقطرى او الصومال، بالاهتمام بجانب الصيانة، وتوفير أدوات الصيانة للمركب او العبري قبل تحركه حفاظا على اطمئنان المسافرين.
ونهيب بكافة أصحاب العباري والمراكب بمتابعة نشرات حالة الطقس اولآ بأول قبل التحرك للسفر بحرا والتأكد من المصادر الرسمية.
ونطمئن الجميع بأننا على متابعة مستمرة لحالات البحر أولآ بأول، وفي حال علمنا أي تغيرات سنصدر إشعار تنبيه، هذا والله أعلم.
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