اختتام فعاليات المخيم الطبي الجراحي بمستشفى الغيضة بنجاح

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اختتمت صباح اليوم فعاليات المخيم الطبي الجراحي الثالث الذي أقامته مؤسسة طيبة بمستشفى الغيضة المركزي، وبتمويل من مؤسسة صله للتنمية وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة على مدى أسبوع، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، وذلك بإقامة حفل ختامي وتكريمي.



وفي الحفل أكد وكيل اول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، على أهمية مثل هذه المخيمات الطبية في خدمة المواطنين والمرضى، مشيدا بدور مؤسسة طيبه بالشراكة مع مؤسسة صلة على تبني وإقامة المخيمات الطبية محافظة المهرة وما حققه المخيم من نجاح.

وأكد أن السلطة المحلية تولي القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، تجلى ذلك من خلال التحسن الملحوظ لخدمات مستشفى الغيضة العلاجية والطبية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مؤسستي طيبة وصلة ستكون أكبر في المستقبل.

وعبر الوكيل الأول عن جزيل الشكر والتقدير لجميع الأطباء الأخصائيين والعاملين في المخيم على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى من خلال المعاينة والعمليات الجراحية ومجال ENT وجراحة العيون.

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فيما أشار مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد، إلى أن المخيم حقق نجاحات كبيرة خاصة في مجال العمليات وجراحة (العيون وENT) من خلال إجراء نحو 1000 عملية، مؤكدا على تعزيز علاقة الشراكة مع مؤسستي طيبة وصلة لتقديم خدمات طبية مميزة للمرضى والعلاج داخل المحافظه بدلاً عن السفر وتحمل أعباء و تكاليف باهضة.

وأكد مختار صالح بامعبد مدير المشاريع بمؤسسة طيبة للتنمية، أن المخيم هو الثالث الذي تقيمه المؤسسة في المهرة، وشمل تخصصات أنف وأذن وحنجرة- وجراحة العيون .

ولفت بامعبد إلى أن مشاريع مؤسسة طيبة ستستمر نتيجة التعاون الذي تقدمه السلطة المحلية ومكتب الصحة.

من جانبه أشاد مدير عام مستشفى الغيضة محسن محمد بلحاف، بدور مؤسستي طيبة وصلة وتعاونهما في إقامة المخيمات الطبية، مطالبا بالمزيد من الدعم والعون.