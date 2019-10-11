أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الجمعة 11 أكتوبر 2019 الخليج 365/ خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا الخميس الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

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