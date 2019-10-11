الاكثر مشاهدة - يمكن البعيد يحس .. سما المصري تتجاوز الخطوط الحمراء وتطالب الزوجات بهذا التصرف : كما ولدتك أمك.. وتنشر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن البعيد يحس .. سما المصري تتجاوز الخطوط الحمراء وتطالب الزوجات بهذا التصرف : كما ولدتك أمك.. وتنشر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الفنانة سما المصري نصيحة الى الزوجات لاغراء ازواجهن عبر تقطيع ثيابهن. ونشرت سما المصري مقطع فيديو ظهرت فيه وهي توجه نصيحة الى الستات بارتداء ملابس مغرية لازواجهم. Advertisements وعلقت سما على الفيديو قائلة: “نصيحه للستات اول ماتشوفي جوزك قطعي هدومك كلها قدامه واقفي بلبوصه يمكن البعيد يحس”.

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