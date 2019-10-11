الاكثر مشاهدة - هبوط مفاجئ لطائرة إماراتية في مطار إيراني .. وطهران تفاجئ الجميع وتصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ لطائرة إماراتية في مطار إيراني .. وطهران تفاجئ الجميع وتصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زادة، أن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية هبطت اضطراريا في مطار "الشهيد دستغيب" بمدينة شيراز جنوبي البلاد. وقال جعفر زادة: "هبطت الطائرة وهي من طراز (بوينغ 737)، تابعة لشركة - فلاي دبي- في مطار مدينة شيراز جنوبي إيران، حيث كانت في رحلة لها بين باكو ودبي، بعد مشاهدة دخان في مقصورة الطيار". Advertisements

وأشار إلى أن الطائرة هبطت بسلام في المطار، وأن فريق خبراء من منظمة الطيران المدني يعكف على دراسة أسباب الحادثة. وأشار جعفر زادة إلى أن إدارة المطار تقوم بتقديم الخدمات لركاب الطائرة وفقا للضوابط المتبعة.

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