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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكالة رويترز تكشف المفاجأة التي حدثت قبل قليل للقوات التركية المشاركة في عملية "نبع السلام" ..شاهد

نقلت وكالة رويترز عن متحدث من المعارضة السورية المسلحة أن الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية يطوقون، في اليوم الثاني من عملية "نبع السلام" العسكرية بالشمال السوري، مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين. في حين أكدت مصادر إعلامية أن هذه القوات تمكنت من السيطرة على 11 قرية في محيط المدينتين.

وقد خلفت العمليات العسكرية حتى الآن مقتل 174 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في حين قتل 6 أتراك وأصيب 16 آخرون جراء سقوط قذيفة هاون أطلقت من الجانب السوري على مركز مدينة أقجة قلعة الحدودية التركية.

في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية الكردية إن الضربات الجوية والقصف التركي خلّفا مقتل تسعة مدنيين في شمالي شرقي سوريا منذ أن بدأت أنقرة هجومها في المنطقة.

وأكد مراسل الجزيرة أن القوات التركية وقوات المعارضة السورية سيطرتا على قرى عدة في محيط مدينة تل أبيض، من بينها قريتا بير عاشق وحميدية، وأنهما وصلتا إلى عمق ثمانية كيلومترات داخل سوريا.

وكان المراسل قد أفاد في وقت سابق بأن الجيشين التركي والسوري الحر سيطرا على قريتي ميشرفة وديدات في مدينة تل أبيض، وقرية كيشتو في رأس العين. في حين أكد مراسل وكالة الأناضول أن قوات الجيش التركي والجيش الوطني السوري سيطروا أيضا على قرى برزان والجديدة وكصاص، ليرتفع بذلك عدد القرى التي تمت السيطرة عليها إلى 11 قرية في اليوم الثاني من العملية العسكرية.

وقالت مصادر للجزيرة إن القوات التركية أنشأت قاعدة عسكرية بين مدينتي سلوك وتل أبيض، وإنها قطعت الطريق الواصل بين المدينتين.

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