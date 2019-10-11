قطر توجه ضربة موجعة للرياض وأبو ظبي وتفاجئ الجميع بهذا الاعلان الرسمي قبل قليل.. شاهد ما ورد فيه

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عدن - ياسمين التهامي - في موقف وصفه البعض بانه خروج عن الإجماع العربي والدولي، اعلنت دولة قطر دعمها للعملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا.

وفي الوقت الذي نددت فيه المملكة وجامعة الدول العربية واليمن وعدد من الدول العربية والغربية بالهجوم التركي على سوريا خرج وزير الدفاع القطري خالد العطية، ليعلن على الملأ مساندة بلاده للهجمات التركية.

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وكانت الولايات المتحدة لوحت بفرض عقوبات على تركيا إذا ما استمرت في العملية العسكرية شمال شرق سوريا فيما طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرهَ بالعدول عن هذه العملية، حتى حلف الناتو الذي يضم تركيا في عضويته أعرب أمس عن تخوفه من هذه العملية داعياً تركيا إلى تجنب التصعيد ووقف العمليات الحربية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس انطلاق العملية العسكرية في الأراضي السورية زاعماً أنه يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.