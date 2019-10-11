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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...ابناء هذه المحافظة اليمنية يطلقون صيحات الفرح والابتهاج ويرقصون في الشوارع بعد هذا الاتفاق الذي حدث قبل قليل بين الشرعية والحوثيين 2019/10/10 الساعة 11:54 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

اكدت مصادر مطلعة ان ترتيبات تجري لفتح منفذ غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد وأن الجهود التي بذلتها شخصيات اجتماعية منذ أشهر مع جميع الاطراف أثمرت في تقارب وجهات النظر لفتح منافذ مدينة تعز. وأكدت المصادر ذاتها أن البداية ستكون من غرب مدينة تعز. موضحة أن طرفي الصراع في المدينة ( الشرعية والحوثيين ) سيقومان بترتيبات لفتح المنفذ. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- واشارت أن الترتيبات تشمل الجوانب الأمنية و ازالة الألغام و ابعاد القوات العسكرية مسافة محددة من المنفذين.ش

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