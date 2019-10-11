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شكرا لمتابعة خبر عن طفلة يمنية طلب الأمير الوليد بن طلال رؤيتها والحديث معها ووعدها بأنه سيحقق لها اي شيء تطلبه (صورة الطفلة الجميلة + اسمها + لماذا طلب الامير الوليد رؤيتها ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - طفلة يمنية طلب الأمير الوليد بن طلال رؤيتها والحديث معها ووعدها بأنه سيحقق لها اي شيء تطلبه (صورة الطفلة الجميلة + اسمها + لماذا طلب الامير الوليد رؤيتها )
2019/10/11 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
ذكر ناشطون ان طفلة يمنية اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيعها لمنتخب اليمن للناشئيين اثناء خوضه اللقاء مع المنتخب البنجلاديشي حتى ان الأمير الثري الوليد بن طلال طلب رؤيتها ووعدها بتحقيق اي طلب تطلبه مهما كان .
وكان ناشطون ناشطون قد تداولو على مواقع التواصل الاجتماعي صور أصغر مشجعة يمنية في المباراة التي اقيمت في الدوحة وانتهت بفوز ناشئي اليمن بثلاثية نظيفة مقابل لا شيء لمنتخب وبنجلاديش.
وأشعلت صور الطفلة اليمنية أصالة كمال الرياشي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في استاد سباير بالدوحة وهي تشجع المنتخب اليمني.
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