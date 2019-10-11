الخدمة المدنية تعلن يوم الأثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة ثورة 14 أكتوبر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الخميس، اعتبار يوم الأثنين القادم إجازة رسمية لكافة موظفي الخدمة العامة. وقالت الوزارة في بيانها، الاثنين القادم ، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ،وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.



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