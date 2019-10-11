قتل مواطن واصيب آخر برصاص مسلح في مديرية السبرة، شرق إب، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن مسلح يُدعى "مختار علي محمد الجماعي" أقدم أمس الأربعاء، على قتل المواطن " أحمد عبده مرشد الأسود" في جريمة جنائية جديدة تشهدها المديرية التي ارتفعت فيها معدلات الجريمة بشكل ملفت.



وأضافت المصادر أن الجاني صاحب سوابق جنائية وقد أدين بحالتي قتل.



وعن دوافع الجريمة قالت المصادر إن خلافات شخصية نشبت الطرفين، تطور إلى اطلاق النار على المجني عليه أودت بحياته على الفور.



وحاول الأهالي محاصرة الجاني وتبادلوا معه إطلاق النار، إلاّ أنه استطاع إصابة أحدهم وفر إلى جهة مجهولة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين جرائم جنائية كبيرة وسط فوضى أمنية عارمة تغذيها قيادات محسوبة على الانقلابيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب.. مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلح في مديرية "السبرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.