خبر صاعق.. وباء جديد سيهدد العالم ويقتل 80 مليون انسان في 36 ساعة كشفت عنه اليوم صحيفة بريطانية..(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول مرض خطير يقتل 80 مليون شخص حول العالم في 36 ساعة، وهو مرض شبيه بالإنفلونزا. جديد الخليج 365: Advertisements وقالت الصحيفة إنه قبل قرن من الزمان، أصاب وباء الإنفلونزا الإسبانية ثلث سكان العالم، وقتل 50 مليون شخص، وأشار التقرير الجديد الذي أصدره مجلس رصد الاستعداد العالمي (GPMB)، وهو فريق من خبراء الصحة بقيادة رئيس سابق لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه إذا حدث تفش مماثل، مع عدد السكان الذين يسافرون باستمرار، قد تكون الآثار أسوأ من السابق.

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