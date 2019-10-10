شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الأمير محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين ويصدر قرار جريئ جداً بشأن سكن النساء السعوديات في فنادق المملكة وانفتاح كبير مرتقب ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صدر قرار جديد مفاجئ بأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن النساء السعوديات، وذلك ضمن سياسة الانفتاح التي تنتهجها المملكة.ونشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، اليوم الأحد، قرار التعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، والذي يأتي ضمن رؤية محمد بن سلمان للسعودية الجديدة، وشددت التعديلات على عدم الامتناع عن إسكان المرأة السعودية بدون محرم، ولكن بعد تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظامًا سواء كان الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة.
جديد الخليج 365:
وتضمن القرار السماح للنساء الأجنبيات في السعودية بالإقامة في الفنادق عن طريق جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأشارت التعديلات إلى أنه يجب التزام المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل كافة بيانات قريبها.
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