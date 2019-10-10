شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اسرائيل تغزو هذة الدولة العربية وفضيحة كبرى للمسئولين فيها ..شاهد ماحدث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سادت حالة من الغضب بالشارع اللبناني، عقب ما كشفه أحد أولياء الأمور أن الباس الرياضي الخاص بطلاب إحدى المدارس مكتوب عليه عبارات عبرية.
وكانت قناة “المنار” قد ذكرت أمس الثلاثاء، وجود ألبسة تجارية مخصصة لطلاب المدارس تحمل بطاقات مكتوبة باللغة العبرية في العاصمة اللبنانية.
جديد الخليج 365:
وبحسب ما نشرته المنار في تقريرها فإن ذوي أحد الطلاب اكتشف أن بطاقة القميص الرياضي الخاص بالمدرسة مكتوب عليها باللغة العبرية.
وأشارت القناة إلى أن الموزع الرئيسي للملابس عمد إلى تغطية ما كتب على القميص وعمد إلى إخفاء الكتابة العبرية بشريط لاصق، وضعه على اللباس الرياضي.
كما أشار التقرير إلى أن الأهالي عمدوا إلى التواصل مع إدارة المدرسة في القسم المتوسط، فأبدى القسم تعاونا معهم وتفهموا الموضوع، وامتنعوا عن معاقبة أي تلميذ لا يلتزم بالزي الرياضي الخاص بالمدرسة.
يذكر أن القناة حاولت التواصل مع وزارة الاقتصاد التي أكدت بدورها بمصادرة الألبسة الرياضية الموجودة في المدرسة واحتجازها إلى حين انتهاء التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل تغزو هذة الدولة العربية وفضيحة كبرى للمسئولين فيها ..شاهد ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.