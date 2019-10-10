شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أصاب عروسين بكارثة بعد 20 يوماً من الزفاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #تعرّض عروسان في الأردن من محافظة عجلون، لم يمضِ على زواجهما سوى 20 يوماً لحادث سير مروّع ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة.

ووقع الحادث في وقت متأخر من الليل، أثناء اصطحاب العريس زوجته وشقيقتيه وابن إحداهما في مركبته من مدينة جرش إلى عجلون.

جديد الخليج 365:

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وقالت أحد المقرّبات من العائلة ”مركبة مسرعة تسبّبت باصطدامها بمركبة العريس، ما أدى إلى أضرار بالغة، عدا عن فقدان وعيهم ، في الطريق العام ، ليُصار بعدها إلى نقلهم إلى أقرب مستشفى، بعد العثور عليهم في حالة يُرثى لها، حيث أدخلوا على الفور في العناية المكثفة“.

وتابعت في حديثها مع موقع “الوكيل” الأردني ”حالت العناية الإلهية دون أن يُصاب الطفل بأذى، فلقد كانت خالته تحتضنه، الأمر الذي ساعد بعدم إصابته بأذى“.