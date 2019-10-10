عبد الحميد شكري لـ"اليمن العربي": الهدف من عملية الفاخر كان تحرير مديرية "حجر" الجنوبية

الخميس 10 أكتوبر 2019

عبد الحميد شكري

سيد مصطفي

قال عبد الحميد شكري، القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، أن الهدف من عملية التحرير الأخيرة لمدينة الفاخر هو تحرير مديرية حجر في الضالع وخاصة منطقة الريبي وهي منطقة جنوبية كانت تحت الإحتلال الحوثي.

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أكد شكري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قوات المقاومة الجنوبية ستحرر كامل أرضها من أي إحتلال شمالي أيًا كان مصدره.

وأضاف رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، أن تنفيذ العملية الأخيرة بدون غطاء جوي يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القوات الجنوبية جادة في عملياتها ضد الإنقلابيين الحوثيين.

جدير بالذكر، بأن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حررت مدينة الفاخر، كما هاجمت المناطق المحتلة من الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيا