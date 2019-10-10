مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت تصدر بيان توضيح للرأي العام

الخميس 10 أكتوبر 2019

مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت

الخليج 365 - عبدالله الشادلي

أصدرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت بيان توضيح للرأي العام حول صحة ما تم تداوله من أخبار مغلوطة من قبل بعض النشاطين حول المؤسسة.



وفيما يلي ننشر نص البيان، كما ورد:

نود ان نوضح للرأي العام حول ما تم نشره من قبل بعض الاعلاميين بوسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الفيس بوك من مغالطات لا تستند إلى حقائق ولا دليل ولابرهان ..

مدعين حبهم وحرصهم لحضرموت وتقديم النصح لقيادة سلطة المحافظة ومن خلال الإطلاع على تلك المنشورات بصفحاتهم وحساباتهم يتضح للقارئ انما يراد من نشرها خلق وفتح باب البلبلة وزعزعة أمن واستقرار المحافظة التي تنعم بها على جميع المستويات كون تلك المنشورات لا تحمل اي دليل واضح يثبت صحة تلك المزاعم..

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ولقد طالعنا خلال اليومين الماضية بعض المنشورات بصفحات بعض الاعلاميين وظهور لبعض الحسابات التي تحمل اسماء مستعارة تقوم بشن حملات على شخصيات بالمحافظة و بالسلطة واخر تلك كان على التاجر لمجموعة العوادي للتجارة الذي يقوم بتزويد محطات التوليد لكهرباء ساحل حضرموت بوقود المازوت بموجب الاتفاقية المبرمة مع قيادة السلطة المحلية ومؤسسة كهرباء ساحل حضرموت..

وإننا ومن منطلق مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق فإننا نود أن نوضح للراي العام بأن مجموعة العوادي للتجارة ماتزال تقوم بدور كبير جدا من خلال مواصلة تزويد محطات التوليد لكهرباء ساحل حضرموت بوقود المازوت رغم تراكم المديونية المستحقة لهم والتي تزيد على اثنين مليار ريال بينما امتنع البعض الاخر من التجار عن مواصلة تزويد محطات التوليد بالوقود بسبب تراكم المديونية لهم لدى الدولة واستمرت مجموعة العوادي للتجارة وفي احلك الظروف بتوفير وتزويد محطات التوليد بوقود المازوت بل وفتح مخازنها للمؤسسة حيث بلغت الكميات التي تم سحبها منهم تفوق العشر مليون لتر من مادة المازوت..

وكما نود أن نوضح لكم بأن مجموعة العوادي للتجارة قامت كذلك بالتعاقد مع مصنع العربية للإسمنت مع ادارة المصنع متمثلة بالشيخ عبدالله بقشان بالاتفاق لاجل سحب كميات من المصنع كعهده عليهم لأجل ضمان استمرار التوريد والتزويد لمحطات التوليد لكهرباء لساحل حضرموت لتجنيب خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل نهائي..

ونوضح لكم ايضا انه خلال اليومين الماضية قامت مجموعة العوادي للتجارة بتزويد كهرباء ساحل حضرموت بعدد (12 قاطرة) محملة بمادة المازوت والتي كانت في قطاع عام محافظة مأرب التابعة لمجموعة العوادي للتجارة والتي كانت في طريقها للوصول لمحافظة حضرموت لتزويد محطات التوليد ولولا متابعة قيادة مجموعة العوادي للتجارة المستمرة المتمثلة في مدير مجموعة العوادي الشيخ عبدالرحمن العوادي واولاده وحرصهم لعدم الإخلال بالتزاماتها تجاه السلطة وقيادة المؤسسة وحرصهم لتخفيف معاناة ابناء حضرموت وتجنيب المحافظة الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي نتيجة شحة توفر مادة المازوت بخزانات محطات التوليد..

فقد بذلت مجموعة العوادي للتجارة جهود طيبة تشكر عليها من خلال التواصل المستمر مع كافة الجهات بمحافظة مأرب للافراج عن القواطر التابعة لهم والاسراع في استكمال اجراءاتها لغرض الاسراع بتزويد محطات التوليد لكهرباء ساحل حضرموت بالوقود الكافي والتزام مجموعة العوادي للتجارة لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بالاستمرار في تزويد محطات التوليد بوقود المازوت رغم تراكم مديونية مجموعة العوادي للتجارة الا انهم كانوا رجال مواقف حساب ما هو مشهود لهم على ارض الواقع..

وإننا ومن هذا المنبر ندعوا الإعلاميين للحرص على اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم نشر الاشاعات التي من شانها خلق البلبلة وزعزعة أمن واستقرار المحافظة التي ننعم بها في ظل السلطة التي تحرص على استقرار وضع التيار الكهربائي بالمحافظة من خلال تواصلها المستمر مع كافة الجهات لضمان استمرار توفير الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد بشكل مستمر وتقليل ساعات الانقطاعات للتيار الكهربائي عن المواطنين.

صادر عن: ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت