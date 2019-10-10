وكيل المهرة في زيارة تفقدية لمدارس منطقة العبري.. صورة

الخميس 10 أكتوبر 2019

الشيخ صالح عليان

الخليج 365 - المهرة

زار وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح عليان ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير هراش اليوم الاربعاء مدرسة خولة بنت الازور للتعليم الاساسي والثانوي بنات ومدرسة صلاح الدين الايوبي للتعليم الاساسي والثانوي بنين ومدرسة تهومة للتعليم الاساسي في منطقة العبري بمديرية الغيضة.

وخلال الزيارة تم الجلوس مع الإدارات المدرسية ومناقشة أهم الاحتياجات الضرورية والصعوبات التي تواجهم في سير العملية التعليمية كون هذه المدارس تعرضت في العام الماضي للكارثة البيئية إعصار لبان الذي ضرب المحافظة وثأثرت منه هذه المدارس .

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كما طاف الوكيل في بعض الصفوف الدراسية وحث الطلاب على الجد والاجتهاد لنيل افضل الدرجات .

كما شدد الوكيل على ظاهرة الغش واثارها على الفرد والمجتمع واكد على محاربتها في جميع مدارس المحافظة .

كما اكد مدير عام التربية والتعليم على ضرورة تكثيف حصص القراءة المبكرة كونها تمثل اللبنة الاساسية لتلاميذ الصف الاول في مشوارهم العلمي .

ومن جانبه شكرت الإدارات المدرسية والمعلمين الوكيل ومدير عام التربية على زيارتهم والتماس اوضاعهم .