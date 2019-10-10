وكيل أول المهرة يناقش مع مدير المرور بالمحافظة آلية منح رخصة قيادة السيارات

وكيل أول المهرة

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة، مختار بن عويض الجعفري، اليوم الخميس، بمكتبه، مع مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري، وناقش اللقاء آلية منح رخصة قيادة السيارات للمواطنين.



وخلال اللقاء وجه الوكيل أول، إدارة المرور بفتح بعض الشوارع الفرعية وإزالة السيارات الخردة من الشوارع للتخفيف من حالة الزحمة التي تقتظ بها العاصمة الغيضة.

كما ووجه الوكيل الجعفري، بإضافة أفراد جدد إلى طاقم المرور لتعزيز خطوط السير.

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