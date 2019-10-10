واشنطن تؤكد مقتل العسيري خبير صنع القنابل بالقاعدة في اليمن

الخميس 10 أكتوبر 2019

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، الخميس، أن خبير صنع القنابل بتنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.



وفي بيان للبيت الأبيض قال ترامب، إنه يؤكد مقتل العسيري قبل عامين في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

Advertisements

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا العام الماضي، إنهم واثقون أن العسيري قتل، لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة وراء العسيري، العضو بفرع القاعدة في اليمن، والذي يعد أحد أخطر صانعي القنابل في العالم، بسبب قدرته على صنع قنابل يصعب رصدها بما في ذلك قنابل يستخدمها مهاجمون انتحاريون.

وقال بيان ترامب، إن العسيري دبر محاولة تفجير طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة يوم عيد الميلاد في عام 2009.

وأكد بيان ترامب أن العسيري هو من صنع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير الطائرة عام 2009 وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.

ويقضي رجل نيجيري عدة أحكام بالسجن مدى الحياة بسبب محاولته تفجير القنبلة التي كان يخبئها في ملابسه الداخلية.