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الخميس 10 أكتوبر 2019
مهدي محمد الحامد
الخليج 365 - أبين
ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين، مهدي محمد الحامد، اليوم الخميس، مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops، المهندس معين الماس وعدد من المهندسين الفنيين الاستشاريين بالمنظمة ومنسق مشاريع البنك الدولي المهندس احمد ثابت، سير العمل في عدد من المشاريع التي ينفذها المكتب في المحافظة .
وتطرق اللقاء، إلى مشاريع مشاريع الطرق في عاصمة المحافظة مدينة زنجبار، التي يمولها البنك الدولي، وأسباب توقفها، وإمكانية إستئنافها .
وفي اللقاء، ثمن الحامد تدخلات منظمة unops .. مؤكداً إستعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات ومعالجة اي اشكاليات تعرقل تنفيذ اعمال المشروع. .
كانت هذه تفاصيل خبر الحامد يناقش مستوى الانجاز لتدخلات الــ unops بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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