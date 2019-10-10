الحامد يناقش مستوى الانجاز لتدخلات الــ unops بأبين

الخميس 10 أكتوبر 2019

مهدي محمد الحامد

Advertisements الخليج 365 - أبين

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين، مهدي محمد الحامد، اليوم الخميس، مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops، المهندس معين الماس وعدد من المهندسين الفنيين الاستشاريين بالمنظمة ومنسق مشاريع البنك الدولي المهندس احمد ثابت، سير العمل في عدد من المشاريع التي ينفذها المكتب في المحافظة .



وتطرق اللقاء، إلى مشاريع مشاريع الطرق في عاصمة المحافظة مدينة زنجبار، التي يمولها البنك الدولي، وأسباب توقفها، وإمكانية إستئنافها .

وفي اللقاء، ثمن الحامد تدخلات منظمة unops .. مؤكداً إستعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات ومعالجة اي اشكاليات تعرقل تنفيذ اعمال المشروع. .