شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”هذه المرأة ارتكبت المجزرة” شاهد (الفيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

فاجأت امرأة كويتية السعوديين بشأن اللواء الراحل في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قُتل على يد صديقه.

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ونشرت المرأة الكويتية مقطع فيديو على حسابها في "سناب شات"، توثق فيه ما فعلته بشأن اللواء عبدالغزيز الفغم، حارس "الملك سلمان"، في إحدى محافظات صعيد جمهورية مصر العربية.



وأظهر الفيديو المرأة الكويتية التي تدعى "أم مبارك"، وهي تذبح عجلين في بني سويف بمصر، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، على روح اللواء عبدالعزيز الفغم.



وأوضحت الكويتية "أم مبارك"، أن ذبحها العجلين من أجل إسعاد والدة عبدالعزيز الفغم، حارس "الملك سلمان"، مؤكدةً على أن الشعب السعودي والكويتي واحد.