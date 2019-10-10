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صنعاء - ياسمين الخيامي -



فتاة سعودية أثارت الغضب بعد نشرها لفيديو لها داخل ملهى ليلي حلال في الرياض وهي تتجول داخله وتقوم بحملة إعلانية له بأنه يحتوي على حمور حلال ورقص حلال، ولم يبق في السعودية العظمى إلا فتح بيوت دعار حلال، وهو الامر الذي فعله بن سلمان فعلا بقرار السما للفتاة السعودية الإقامة في أي فندق بدون محرم ولا علاقات شرعية.

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شاهد : فتاة سعودية تثير الغضب وتشعل مواقع التواصل بعد نشر فيديو من ملهى ليلي حلال مع الخمر والرقص الحلال في الرياض(فيديو)

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الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الغجتماعي و الذي تم تبادله بشكل واسع في جميع وسائل التواصل سواء على المواقع أو في مجموعات الواتس أب وغيره عن طريق الرسائل المصورة، ظهرت فيه الفتاة وهي منبهرة من الملهى الليلي ومن الخمر الحلال وقالت طلبت الفتاة الواين الحلال الخالي من الكحول.



وصورت كيفية سكب الخمر بطريقة إحترافية لجذب الزبائن الحلال للخمر الحلال والرقص الحلال حسب الشريعة السلمانية الجديدة.



الفيديو أثار غضب النشطاء وعلقوا عليه إلى أين ذهابة لاد الحرمين بفضل الداشر؟ وماذا تبقى لتقوم به السعودية العظمى لتدمير الشباب و الفتيات و الاجيال القادمة؟