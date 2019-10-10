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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة:بن سلمان يشعل"تويتر"بتغريدة صادمة تتحدث عن اعدام الداعيه سلمان العود...شاهد ماذا قال؟

نشر الدكتور عبدالله العودة ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، تغريدة جديدة على حسابه بتويتر تحدث فيها قضية والده الذي صدر بحقه حكم الإعدام سابقا، والتي سيتم إصدار الحكم النهائي فيها اليوم، الخميس. ودون “عبدالله” في تغريدته امس على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم.”

وتابع:”أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه وعن البقية” جديد اب برس : ​ Advertisements

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