ولي العهد ينفذ تهديده وهذا مافعله لأمير سعودي بارز"صورمؤلمه"

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عدن - ياسمين التهامي - ياسلام الله على هذا السلام

في عيون الجوهره.. وأما بعد..

ضحكتك يالبرق في حضن الغمام

للخواطر كنها بشارة سعد

افخري يابنت وافين المقام

لله المنه ولا غيره احد

وان بغينا نختصر كثر الكلام..

الابو #عبدالعزيز_بن_فهد

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