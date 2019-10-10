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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو+صور"فضيحة طيار مع صديقته وهذا ماكانا يفعلنه في كبينة الطائرة

أظهرت لقطات مسربة من كاميرات المراقبة على إحدى الطائرات، قيام طيار بلكم زميلته في وجهها ثم البصق عليها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بعقاب الطيار.

وقالت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية إنه بعد نزول الركاب من على متن طائرة تابعة لشركة Republic Airlines في مطار دنفر، نشبت معركة بين الطيار ويليام توماس 36 عامًا، وماريشا سبورير 29 عامًا.

جديد اب برس :

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وأظهر الفيديو تهجم ويليام على ماريشا حيث لكمها مرتين في وجهها ثم بصق عليها، بعد قيام ماريشا بصفع توماس على وجهه.

الجدير بذكره أن الثنائي كانت تربطهما علاقة رومانسية وانفصلا منذ وقت قليل قبل نشوب تلك المشاجرة، وألقت الشرطة القبض عليهما بتهمة الاعتداء وتهديد السلامة العامة وسيمثلان أمام القضاء قريبًا.