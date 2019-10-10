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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:تفاصيل جديده ومؤلمه لماحدث لوفد المجلس الانتقالي في جده اليوم

تعرض وفد المجلس الانتقالي الذي يشارك في مشاورات جدة لحادث مروري مروع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس .

وكشف الناشط الجنوبي عبد الباري العدني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان الحادث تسبب وفاة 3 من اعضاء الوفد فيما نقل رئيس الوفد عيدروس الزبيدي الى احدى المستشفيات في حالة حرجة في صفحم وقع "عدن" على مواقع التواصل الاجتماعي

وكان وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد وصل إلى مدينة جدة، من أجل استئناف المباحثات في حوار جدة الذي ترعاه السعودية بين المجلس والحكومة اليمنية.

ويترأس الوفد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، كما يضم الأعضاء في هيئة رئاسة المجلس ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبد الرحمن اليافعي وعدنان الكاف ومحمد الغيثي

جديد اب برس :

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