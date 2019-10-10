شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : إعلان رسمي بنهاية الحرب في اليمن .. ومسؤول بارز يكشف عن اللمسات الأخيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الاكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد ابوظبي السابق، عبدالخالق عبدالله اليوم الخميس عن قرب إنتهاء الحرب في اليمن.
وقال الأكاديمي الإماراتي المقرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر" أبشركم أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن".
وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، بإن «السعودية تدرس بجدية وقف إطلاق النار المتبادل في اليمن»
وكالة «رويترز» عززت هذه التسريبات الدبلوماسية إن: «الرياض فتحت خط اتصال مباشر مع ما يسمى بـ رئيس المجلس السياسي في صنعاء التابع للمليشيات الحوثية عبر طرف ثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : إعلان رسمي بنهاية الحرب في اليمن .. ومسؤول بارز يكشف عن اللمسات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.