الاكثر مشاهدة - وزير خارجية ماليزيا يتفاعل مع الصحافي اليمني خليل العمري حول موقف بلاده من التحالف العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ماليزيا يتفاعل مع الصحافي اليمني خليل العمري حول موقف بلاده من التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير خارجية ماليزيا الدكتور سيف الدين عبدالله على استمرار ظهور علم بلاده ضمن اعلام تحالف دعم استعادة الشرعية في اليمن خلال المؤتمرات الصحفية للناطق تركي المالكي.

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وقال سيف الدين عبدالله في رد على سؤال الصحفي اليمني خليل العُمري في موقع تويتر " لم نعد في التحالف العربي" بالرغم من ظهور علم بلاده في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض في سبتمبر المنصرم.

وكان الصحفي العُمري قد طرح سؤالا على وزير خارجية ماليزيا في تغريدة على صفحته تويتر"في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن ، 2 سبتمبر 2019 ، رأيت العلم الماليزي..

كصحفي يمني ، أود أن أسألكم، هل ما زلتم في التحالف على الرغم من إعلان حكومتك الانسحاب". يشار إلى أن ماليزيا أرسلت وحدة عسكرية إلى السعودية للمشاركة في التحالف خلال فترة رئيس الحكومةالماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018)، وسحبتها بعد عودة مهاتير محمد إلى رئاسة الحكومة.

