الاكثر مشاهدة - ورد الآن : قطر توجه قبل قليل ضربة موجعة للسعودية والامارات وتفاجئ الجميع بهذا الاعلان الرسمي ..شاهد ما جاء فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قطر توجه قبل قليل ضربة موجعة للسعودية والامارات وتفاجئ الجميع بهذا الاعلان الرسمي ..شاهد ما جاء فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف وصف بانه غريب وخروج عن الإجماع العربي والدولي اعلنت دولة قطر دعمها للعملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا.

وفي الوقت الذي نددت فيه المملكة وجامعة الدول العربية واليمن وعدد من الدول العربية والغربية بالهجوم التركي على سوريا خرج وزير الدفاع القطري خالد العطية، ليعلن على الملأ مساندة بلاده للهجمات التركية.

Advertisements

وكانت الولايات المتحدة لوحت بفرض عقوبات على تركيا إذا ما استمرت في العملية العسكرية شمال شرق سوريا فيما طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرهَ بالعدول عن هذه العملية، حتى حلف الناتو الذي يضم تركيا في عضويته أعرب أمس عن تخوفه من هذه العملية داعياً تركيا إلى تجنب التصعيد ووقف العمليات الحربية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس انطلاق العملية العسكرية في الأراضي السورية زاعماً أنه يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.