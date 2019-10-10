الاكثر مشاهدة - فنانة مشهورة تعتزل الفن إلى غير رجعة بسبب ما حدث لها في ‘‘ذافويس’’ .. وتكشف عن ‘‘عمل وسخ’’ شاهد (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة تعتزل الفن إلى غير رجعة بسبب ما حدث لها في ‘‘ذافويس’’ .. وتكشف عن ‘‘عمل وسخ’’ شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت فنانة شهيرة، جمهورها بإعلان خبر اعتزال المجال الفني وهو ما سبب صدمة لدى الجمهور الذي لم ستوعب السبب.

وأعلنت الفنانة المغربية ليلى البراق، الاعتزال عقب فشلها في إقناع لجنة التحكيم برنامج "ذا فويس" في مرحلة "الصوت وبس"، علما أنها صرحت في وقت سابق أن الأغنية التي قدمتها كانت مفروضة عليها من إدارة البرنامج وأن مشاركتها كانت بغرض الترويج لألبومها في العالم العربي. Advertisements

وقالت ليلى البراق في تدوينة مطولة عبر الانستجرام ، ردا على الانتقادات الذي طالتها بعد مشاركتها في البرنامج المذكور "عذرا فانتم على صواب لقد تأكدت ان مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المتسخ المليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة و يدمرون كل ما هو جميل و يزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي ...".

وتابعت "نعم أنني اعترف انه خانتني الألفاظ و تكلمت باندفاع كبير لأنني أحسست بالظلم و عانيت من الألم الذي تسببت به لامي و لاسرتي التي كانت تتمنى أن اكون نجمة من نجوم الفن و التي امنت بموهبتي مند البداية ...".

وأضافت ليلى البراق "نعم أنني اعترف بالرغم أنني حاصلة على دكتوراه فإنني ساذجة كطفلة صغيرة و لا أعرف أن ادافع عن حقوقي لكني احمل في قلبي الكثير من الحب و الطيبة و ليس في قلبي حقد تجاه أحد و لو ظلمني يوما فإنني اسامحه... ".

وأردفت الفنانة "اليوم تأكدت انه لابد لي ان ابتعد عن هذا الميدان الفوضاوي لأن قلبي ليس حملا للسب و القدف و للشر و هذا ليس ضعفا مني و لكن احتراما و رأفة باسرتي التي تحملتني مند طفولتي و حفظا ايضا لكرامتي...و انا متأكدة بأن الحقيقة سوف تعرف يوما ما و ان الحق سوف يرجع لأصحابه....".

وأوضحت الفنانة في التدوينة ذاتها "لن أقول أنني سوف اعتزل لأنها كلمة لا تليق الا بالفنانين الذين أعطوا الكثير لكن كان جزاءهم النسيان و عدم الاعتراف بهم و انا لم اعطي الا القليل القليل و لكن احلامي كانت كبيرة جدا ... عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم ...و لعلى هذا أكبر خير سأفعله لصالحي و لصالح ابنتي ان اعيش بعيدا عن الضغوطات و اعدكم ان ابقى مبتسمة و ايجابية لكن في مجال آخر انظف و اريح ...احبكم و اشكركم على تفهمكم و اعتدر لجمهوري الذي امن بموهبتي يوما ما سوف افتقدكم ".

وزادت قائلة "للتوضيح قرار انسحابي ليس سببه اخفاقي في البرنامج و الدليل أنني عشت عدة اكراهات اصعب تحديتها و لم تجعلني أتوقف بل لان هذه الفكرة كانت تراودني مند 2018 و لكن أحسست بعد ردود الأفعال السلبية و القدف و السب الذي تعرضت اليه و كان مبالغا فيه قبل يشاهدوا مشاركتي و اكتفوا بمشاهدة حواري الصحفي الذي نجحت المجله الالكترونية باياديها المتسخة بتركيبها و إدراجها في غير سياقها لكي تتير غضب الناس مني انا التي لم اهاجم يوما احدا و كنت دايما كنسامح في حقي رغم الظلم الذي عشته ....".

وختمت بالقول "انا لم انجح لأنني اضحي بكرامتي من أجل الشهرة و افتخر بمساري الفني القصير و المحترم ...و مع ذلك اعتدر لجمهور سميرة بن سعيد و كنقول لكم الحق غادي يبان طال الزمن و القصار ما جيتش و دويت".

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