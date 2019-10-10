شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هو "ابوحسين" الذي اعترف العسيري بأنه خطط ونفذ عملية اغتيال خاشقجي .. أخيرًا الرأس الكبير ينكشف للعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من هو "ابوحسين" الذي اعترف العسيري بأنه خطط ونفذ عملية اغتيال خاشقجي .. أخيرًا الرأس الكبير ينكشف للعالم

كشف أحمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، في اعترافات له عن اسم المدبر الحقيقي لعملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية بإسطنبول.

وأوضح "العسيري" أنه أسس ثلاث فرق وهي فريق التخابر، وفريق الإقناع والتفاوض، والدعم اللوجستي على أن يكون الجنرال منصور أبو حسين مسؤولًا عن الفرق الثلاثة، بحسب صحيفة "صباح" التركية. ------------------------------------ شاهد ايضا : Advertisements • من هو "ابوحسين" الذي اعترف العسيري بأنه خطط ونفذ عملية اغتيال خاشقجي .. أخيرًا الرأس الكبير ينكشف للعالم • شاهد : حورية الارض تظهر في السعودية .. وصدمة كبيرة في اوساط الشباب من جمال هذه الفتاة بعد خلعها للحجاب .."صور" ------------------------------------ وقالت الصحيفة: "إنه لأول مرة يتضح أن المسؤول عن فريق التنفيذ والمكون من ثلاث مجموعات هو منصور أبو حسين، وليس كما كان يعتقد سابقًا ماهر المطرب، المكلف بعملية التفاوض مع خاشقجي، ويعد الرجل الثاني في الفريق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو "ابوحسين" الذي اعترف العسيري بأنه خطط ونفذ عملية اغتيال خاشقجي .. أخيرًا الرأس الكبير ينكشف للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.