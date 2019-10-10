شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..قوات عسكرية ضاربة من 50 مدرعة تقتحم مدينة عتق وبدعم سعودي لا محدود والزبيدي يجن جنونه ويطلب من الوفد مغادرة جدة ويتهم السعودية بأنها طعنته في الظهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..قوات عسكرية ضاربة من 50 مدرعة تقتحم مدينة عتق وبدعم سعودي لا محدود والزبيدي يجن جنونه ويطلب من الوفد مغادرة جدة ويتهم السعودية بأنها طعنته في الظهر

قالت مصادر اعلامية تشارك في مشاورات جدة ان عيدروس الزبيدي يجن جنونه وطلب من الوفد المشارك في مشاورات جدة المغادرة فورا . واوضحت المصادر ان الزبيدي اتهم السعودية بالغدر به وانها هي التي ساهمت في تحريك قوة ضاربة الى عتق لحسم الامر والسيطرة على الوضع في العاصمة عتق .

حيث وصلت اليوم الخميس قوة عسكرية كبيرة من الوية الحماية الرئاسية إلى عتق عاصمة محافظة شبوة قادمة من معسكرات الشرعية الحدودية مع السعودية المتواجدة في منطقة العبر بحضرموت (شرقي اليمن). -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان السعودية دعمت تلك القوات بعشرات المعدات والاليات العسكرية. واشارت المصادر ان هذا التحرك المدعوم من السعودية يأتي في سبيل استعادة الشرعية كل مؤسسات الدولة ، بما فيها تلك التي سيطرت عليها مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات في عدن وابين ومناطق اخرى. وعن سبب توجه تلك القوات الى شبوة اوضحت المصادر ان عتق ستكون منطلقا لعمليات استعادة الدولة عسكريا وسياسيا وعلى كل الصعد. وتضم القوة العسكرية التي وصلت عتق أكثر من 50 عربة عسكرية بدعم من السعودية ، للجيش الوطني في شبوة. فيما اشارت مصادر اعلامية أن وصول هذه القوات يسبق وصول وفد حكومي رفيع المستوى إلى المحافظة. يتزامن ذلك مع ما تشهده الدبلوماسية السعودية من حراك كبير قد يفضي الى ابرام اتفاق قريب بين الشرعية ومايسمى المجلس الانتقالي ، تعود بموجبه الحكومة الى عدن ويتولى التحالف بقيادة المملكة تأمين العاصمة المؤقتة بعد ان تنسحب القوات الاماراتية ومليشياتها المسلحة.

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