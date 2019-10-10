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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير للغاية ..الكويت تهز وجدان اليمنيين وتبكي كل ابناء الجنوب وتكشف عن فضيحة مدوية صدمت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده (تفاصيل الفضيحة)

تبين ان الميليشات التابعة للامارات تقوم بحجز المساعدات التي ترسلها دولة الكويت لليمنيين من ابناء الجنوب. وكشفت الكويت عن قيام قوات العمالقة التابعة للامارات بحجز تلك المساعدات وعدم توصيلها للمحتاجين .

وغرد المحامي الكويتي ناصر الدويلة في صفحته على تويتر عن الشأن اليمني وطالب الحكومة الكويتية بالتدخل لدى الحلفاء لتامين وصول المساعدات للشعب اليمني وتم استدعائه للنيابة العامة بعد أن قدمت دولة الامارات شكوى ضده.

وأوضح الدويلة في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر بالقول : ‏تم استدعائي اليوم للمثول امام النيابة العامة بسبب شكوى دولة الامارات العربية ضدي.

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و قد اعتمدت الشكوى على تغريده منسوبه لي في عام ٢٠١٤ و تم التحقيق معي و افرجت النيابة عني بكفالة مالية ولا نقول الا ما يرضي ربنا حسبنا الله و نعم الوكيل و ناسف لتراجع الحرية في الكويت الى هذا الحد.



وقال المحامي ناصر الدولية ان الشكوى ‏تضمنت تغريدة احتج فيها على حجز قوات العمالقه قافلة مساعدات كويتيه للشعب اليمني.

مضيفاً بقوله طالبت الحكومة الكويتية بالتدخل لدى قوات الحلفاء لتأمين وصول المساعدات للشعب اليمني و اعتبر ممثل الخارجيه الكويتيه انتقاد جماعة مسلحة مؤيدة للإمارات اعتداء على الإمارات يوجب العقاب هذي خارجيتنا.



وتابع قائلا، ‏تضمنت الشكوى تحامل مكشوف على شخصي و لم اكن اتوقع ان تصل الامور إلى هذا المستوى في وزارة الخارجية الكويتية و يبدو ان القادم ادهى و امر ولا حول ولا قوة إلا بالله.



واختتم ناصر الدولية حديثه بالقول، ‏تراجعت الحرية في الكويت بشكل مخل و توسعت الدوله في توجيه الاتهامات المرهقه للناشطين السياسيين و اصبحنا نواجه حمله تكميم الأفواه ممنهجه ستؤدي ان استمرت إلى الاساءه البالغه لسمعة الكويت و إلى مستوى ممارسة الحرية و حق التعبير و هذا للاسف تقوده وزارات الداخلية و الخارجية و الأعلام.