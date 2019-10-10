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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمريكا توجه ضربة ساحقة للزبيدي وتصدر قبل قليل قرار صارم يفشل كل مخططات الانتقالي ويجبر الاماراتييين على رفع الراية البيضاء ومغادرة الجنوب ( صورة ارعبت الزبيدي)



ذكرت مصادر اعلامية حضرمية ان أمريكا حذرت قيادات المجلس الانتقالي من الاقتراب من محافظة حضرموت .

واوضحت المصادر ان السفير الامريكي اعتبر الاقتراب من حضرموت خط احمر لا يمكن تجاوزه سيسبب في ارباك الموقف ويزيد من تعقيدات المشاكل الامنية...

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر بول هينزيل وصف محافظة حضرموت بأنها " انمودجاً للأمن والاستقرار".

جاء هذا خلال لقاء في الرياض جمع السفير الأمريكي مع محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

ونشر موقع " محافظة حضرموت" على تويتر، صورة تجمع البحسني مع السفير هينزيل

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وذكرت تغريدة في الموقع، أن الجانبين بحثا جوانب الدعم للقطاعات الخدمية في المحافظة.