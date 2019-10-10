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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...اعلان هام وعاجل لكل اليمنيين في الداخل والخارج
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن ،يوم الاثنين القادم ، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ،وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
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News Today
وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.
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