شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ...اعلان هام وعاجل لكل اليمنيين في الداخل والخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...اعلان هام وعاجل لكل اليمنيين في الداخل والخارج



أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن ،يوم الاثنين القادم ، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ،وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

فيسبوك سيطلق عملته على الأسواق وتفائلات بتغيير نظام البنوك، كن أول المستفيدين من ذلك!

فيسبوك سيطلق عملته على الأسواق وتفائلات بتغيير نظام البنوك، كن أول المستفيدين من ذلك!

News Today

وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertisements

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

--------------------------------------------------------------------------------------------------