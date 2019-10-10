الأرصاد يتوقع هطول أمطار في عدة محافظات ويحذر السائقين من تدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم الخميس "إنه يتوقع هطول الأمطار خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة".



وأضاف "أن الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، لحج، الضالع وإلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها، متوقعاً أيضاً هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى".



ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، محذراً السائقين من الانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية وكذلك من انخفاض مدى الرؤية الأفقية.