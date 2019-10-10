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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في اول بيان رسمي بعد قصف شركة ارامكو.. المخابرات الروسية تفاجى الجميع وتهدد السعودية وتطالبها بالتوقف عن هذا الشي فورا "بيان"

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الإثنين، أنه من الضروري تقديم الأدلة قبل اتهام أي دولة بالوقوف وراء الهجوم على المنشأتين النفطيتين التابعتين لـ"أرامكو" السعودية. جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء عن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين جديد جهينة يمن : . Advertisements وقال ناريشكين في تصريحات صحفية: "مجرد إطلاق اتهامات دول دليل هو أمر غير مقبول". وأضاف: "بالطبع، ندين مثل هذه التصرفات، لكن من الضروري تقديم أدلة دامغة وموضوعية للاتهام. مجرد إطلاق تصريحات باتهام هذه الدولة أو تلك، أو اتهام حركة أو قوة ما، هو أمر غير مقبول". وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريحات صحفية: "المملكة المتحدة تُسند المسؤولية بدرجة عالية جدا من الاحتمال إلى إيران" عن الهجوم. وشدد جونسون على الحاجة إلى رد دبلوماسي، لكنه قال إن "بريطانيا ستنظر في أي طلب لتقديم مساعدة عسكرية". فیما رفض المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" باتهام ايران باستهداف منشآت ارامكو، مطالبا بريطانيا بوقف بيع الاسلحة الفتاكة للسعودية ، بدلا من محالاوتها غير المجدية ضد ايران.

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